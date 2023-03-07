Устиния (Серапионова)
Место рождения
Дата рождения26.09.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1859
Отец: Серапион (Сафроний) Петров
Мать: Акилина Никитина
Бракосочетание
26.10.1875
Муж: Стефан Александров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.08.1877
Дочь: Марфа Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Александров
Рождение ребёнка
06.01.1880
Дочь: Татьяна Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Александров
Рождение ребёнка
23.11.1882
Сын: Пётр Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Александров
Рождение ребёнка
25.11.1883
Дочь: Екатерина Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Александров
Рождение ребёнка
19.05.1888
Дочь: Елена Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Александров
Рождение ребёнка
15.06.1891
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Александров
Рождение ребёнка
01.05.1896
Дочь: Пелагея Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Александров
Рождение ребёнка
23.02.1900
Сын: Прокопий Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Александров
Рождение ребёнка
04.07.1904
Дочь: Ольга Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Александров
Рождение ребёнка
18.04.1985
Дочь: Малашенкова Александра Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Александров
Смерть
Неизвестно