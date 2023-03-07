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Устиния (Серапионова)

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Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

26.09.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1859

Отец: Серапион (Сафроний) Петров

Мать: Акилина Никитина

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.10.1875

Муж: Стефан Александров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.08.1877

Дочь: Марфа Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Александров

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.01.1880

Дочь: Татьяна Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Александров

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.11.1882

Сын: Пётр Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Александров

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.11.1883

Дочь: Екатерина Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Александров

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.05.1888

Дочь: Елена Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Александров

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.06.1891

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Александров

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1896

Дочь: Пелагея Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Александров

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1900

Сын: Прокопий Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Александров

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.07.1904

Дочь: Ольга Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Александров

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.04.1985

Дочь: Малашенкова Александра Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Александров

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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