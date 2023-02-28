Стефан Александров
Место рождения
Дата рождения29.07.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1857
Отец: Александр Андреев
Мать: Анна Трофимова
Бракосочетание
26.10.1875
Жена: Устиния (Серапионова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.08.1877
Дочь: Марфа Стефанова
Мать ребёнка: Устиния (Серапионова)
Рождение ребёнка
06.01.1880
Дочь: Татьяна Стефанова
Мать ребёнка: Устиния (Серапионова)
Рождение ребёнка
23.11.1882
Сын: Пётр Стефанов
Мать ребёнка: Устиния (Серапионова)
Рождение ребёнка
25.11.1883
Дочь: Екатерина Стефанова
Мать ребёнка: Устиния (Серапионова)
Рождение ребёнка
19.05.1888
Дочь: Елена Стефанова
Мать ребёнка: Устиния (Серапионова)
Рождение ребёнка
15.06.1891
Дочь: Анна Стефанова
Мать ребёнка: Устиния (Серапионова)
Рождение ребёнка
01.05.1896
Дочь: Пелагея Стефанова
Мать ребёнка: Устиния (Серапионова)
Рождение ребёнка
23.02.1900
Сын: Прокопий Стефанов
Мать ребёнка: Устиния (Серапионова)
Рождение ребёнка
04.07.1904
Дочь: Ольга Стефанова
Мать ребёнка: Устиния (Серапионова)
Рождение ребёнка
18.04.1985
Дочь: Малашенкова Александра Стефанова
Мать ребёнка: Устиния (Серапионова)
Смерть
Неизвестно