Акилина Никитина
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти02.04.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Никита (Николаев)
Мать: Дария (Агапиева)
Бракосочетание
24.10.1843
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.12.1845
Сын: Рыбаков Стефан (Сафронов)
Отец ребёнка: Серапион (Сафроний) Петров
Рождение ребёнка
31.07.1848
Дочь: Соломония (Серапионова)
Отец ребёнка: Серапион (Сафроний) Петров
Рождение ребёнка
20.10.1852
Сын: Илларион Сафронов
Отец ребёнка: Серапион (Сафроний) Петров
Рождение ребёнка
04.05.1854
Сын: Иоанн Серапионов
Отец ребёнка: Серапион (Сафроний) Петров
Рождение ребёнка
11.08.1855
Сын: Михаил (Максим) (Серапионов)
Отец ребёнка: Серапион (Сафроний) Петров
Рождение ребёнка
29.03.1858
Дочь: Мария Сафронова
Отец ребёнка: Серапион (Сафроний) Петров
Рождение ребёнка
26.09.1859
Дочь: Устиния (Серапионова)
Отец ребёнка: Серапион (Сафроний) Петров
Смерть
02.04.1897
Рождение ребёнка
1964
Сын: Павел (Сафронов)
Отец ребёнка: Серапион (Сафроний) Петров