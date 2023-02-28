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Акилина Никитина

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

02.04.1897

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Никита (Николаев)

Мать: Дария (Агапиева)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.10.1843

Муж: Серапион (Сафроний) Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.12.1845

Сын: Рыбаков Стефан (Сафронов)

Отец ребёнка: Серапион (Сафроний) Петров

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.07.1848

Дочь: Соломония (Серапионова)

Отец ребёнка: Серапион (Сафроний) Петров

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1852

Сын: Илларион Сафронов

Отец ребёнка: Серапион (Сафроний) Петров

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.05.1854

Сын: Иоанн Серапионов

Отец ребёнка: Серапион (Сафроний) Петров

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.08.1855

Сын: Михаил (Максим) (Серапионов)

Отец ребёнка: Серапион (Сафроний) Петров

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.03.1858

Дочь: Мария Сафронова

Отец ребёнка: Серапион (Сафроний) Петров

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.09.1859

Дочь: Устиния (Серапионова)

Отец ребёнка: Серапион (Сафроний) Петров

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
02.04.1897
Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1964

Сын: Павел (Сафронов)

Отец ребёнка: Серапион (Сафроний) Петров

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
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