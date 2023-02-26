Михаил (Максим) (Серапионов)
Место рождения
Дата рождения11.08.1855
Дата смертиДо 1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1855
Отец: Серапион (Сафроний) Петров
Мать: Акилина Никитина
Военная служба
Неизвестно
солдат
Рождение ребёнка
25.09.1874
Сын: Григорий Максимов
Мать ребёнка: Фёдорова - Терещенкова Анна Андреева
Рождение ребёнка
18.05.1876
Сын: Константин Максимов
Мать ребёнка: Фёдорова - Терещенкова Анна Андреева
Смерть
До 1884
Бракосочетание
28.10.1973
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь