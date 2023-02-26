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Михаил (Максим) (Серапионов)

Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

11.08.1855

Дата смерти

До 1884

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1855

Отец: Серапион (Сафроний) Петров

Мать: Акилина Никитина

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Военная служба
Неизвестно
солдат
Рождение ребёнка
25.09.1874

Сын: Григорий Максимов

Мать ребёнка: Фёдорова - Терещенкова Анна Андреева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.05.1876

Сын: Константин Максимов

Мать ребёнка: Фёдорова - Терещенкова Анна Андреева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
До 1884
Бракосочетание
28.10.1973

Жена: Фёдорова - Терещенкова Анна Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь

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