Константин Максимов
Место рождения
Дата рождения18.05.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1876
Бракосочетание
24.01.1896
Жена: Наталия (Киреева)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.12.1896
Дочь: Варвара Константинова
Мать ребёнка: Наталия (Киреева)
Рождение ребёнка
21.05.1899
Сын: Фёдор Константинов
Мать ребёнка: Наталия (Киреева)
Рождение ребёнка
25.11.1901
Сын: Георгий Константинов
Мать ребёнка: Наталия (Киреева)
Рождение ребёнка
16.11.1903
Сын: Матвей Константинов
Мать ребёнка: Наталия (Киреева)
Рождение ребёнка
07.04.1906
Мать ребёнка: Наталия (Киреева)
Рождение ребёнка
18.03.1908
Сын: Василий Константинов
Мать ребёнка: Наталия (Киреева)
Рождение ребёнка
28.07.1913
Дочь: Евдокия Константинова
Мать ребёнка: Наталия (Киреева)
Рождение ребёнка
03.06.1915
Сын: Павел Константинов
Мать ребёнка: Наталия (Киреева)
Смерть
Неизвестно