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Константин Максимов

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Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

18.05.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1876

Отец: Михаил (Максим) (Серапионов)

Мать: Фёдорова - Терещенкова Анна Андреева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.01.1896

Жена: Наталия (Киреева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.12.1896

Дочь: Варвара Константинова

Мать ребёнка: Наталия (Киреева)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.05.1899

Сын: Фёдор Константинов

Мать ребёнка: Наталия (Киреева)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.11.1901

Сын: Георгий Константинов

Мать ребёнка: Наталия (Киреева)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1903

Сын: Матвей Константинов

Мать ребёнка: Наталия (Киреева)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.04.1906

Сын: Александр Константинов

Мать ребёнка: Наталия (Киреева)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1908

Сын: Василий Константинов

Мать ребёнка: Наталия (Киреева)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1913

Дочь: Евдокия Константинова

Мать ребёнка: Наталия (Киреева)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.06.1915

Сын: Павел Константинов

Мать ребёнка: Наталия (Киреева)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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