Фёдорова - Терещенкова Анна Андреева
Место рождения
Дата рождения26.01.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1857
Отец: Андрей Михайлов
Мать: Александра Яковлева
Рождение ребёнка
25.09.1874
Сын: Григорий Максимов
Отец ребёнка: Михаил (Максим) (Серапионов)
Рождение ребёнка
18.05.1876
Сын: Константин Максимов
Отец ребёнка: Михаил (Максим) (Серапионов)
Бракосочетание
05.11.1884
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1885
Дочь: Евдокия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдоров - Терещенков Фёдор Петров
Рождение ребёнка
1886
Сын: Фёдоров Яков Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдоров - Терещенков Фёдор Петров
Рождение ребёнка
24.03.1888
Сын: Фёдоров - Терещенков Захарий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдоров - Терещенков Фёдор Петров
Рождение ребёнка
06.04.1891
Отец ребёнка: Фёдоров - Терещенков Фёдор Петров
Рождение ребёнка
28.09.1893
Дочь: Стучинина Параскева Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдоров - Терещенков Фёдор Петров
Рождение ребёнка
25.07.1896
Дочь: Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдоров - Терещенков Фёдор Петров
Бракосочетание
28.10.1973
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно