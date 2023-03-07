Фёдорова - Терещенкова Анна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдорова - Терещенкова Анна Андреева

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Место рождения

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

26.01.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1857

Отец: Андрей Михайлов

Мать: Александра Яковлева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1874

Сын: Григорий Максимов

Отец ребёнка: Михаил (Максим) (Серапионов)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.05.1876

Сын: Константин Максимов

Отец ребёнка: Михаил (Максим) (Серапионов)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.11.1884

Муж: Фёдоров - Терещенков Фёдор Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1885

Дочь: Евдокия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдоров - Терещенков Фёдор Петров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Фёдоров Яков Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдоров - Терещенков Фёдор Петров

Рождение ребёнка
24.03.1888

Сын: Фёдоров - Терещенков Захарий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдоров - Терещенков Фёдор Петров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.04.1891

Сын: Фёдоров Георгий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдоров - Терещенков Фёдор Петров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.09.1893

Дочь: Стучинина Параскева Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдоров - Терещенков Фёдор Петров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.07.1896

Дочь: Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдоров - Терещенков Фёдор Петров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.10.1973

Муж: Михаил (Максим) (Серапионов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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