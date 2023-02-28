Андрей Михайлов
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти09.02.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Михаил Евстафиев
Мать: Евдокия Семёнова
Бракосочетание
22.10.1849
Жена: Ефимия Моисеева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Фёкла Андреева
Мать ребёнка: Александра Яковлева
Бракосочетание
15.02.1853
Жена: Александра Яковлева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.05.1855
Сын: Исидор Андреев
Мать ребёнка: Александра Яковлева
Рождение ребёнка
26.01.1857
Дочь: Фёдорова - Терещенкова Анна Андреева
Мать ребёнка: Александра Яковлева
Рождение ребёнка
24.08.1859
Дочь: Наталия Андреева
Мать ребёнка: Александра Яковлева
Рождение ребёнка
10.06.1861
Дочь: Агрипина Андреева
Мать ребёнка: Александра Яковлева
Рождение ребёнка
11.01.1871
Дочь: Пелагея Андреева
Мать ребёнка: Александра Яковлева
Рождение ребёнка
11.01.1871
Сын: Савва Андреев
Мать ребёнка: Александра Яковлева
Рождение ребёнка
29.03.1872
Дочь: Мария Андреева
Мать ребёнка: Александра Яковлева
Смерть
09.02.1880