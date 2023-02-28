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Андрей Михайлов

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Место рождения

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1828

Дата смерти

09.02.1880

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Михаил Евстафиев

Мать: Евдокия Семёнова

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
22.10.1849

Жена: Ефимия Моисеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Фёкла Андреева

Мать ребёнка: Александра Яковлева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
15.02.1853

Жена: Александра Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.05.1855

Сын: Исидор Андреев

Мать ребёнка: Александра Яковлева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1857

Дочь: Фёдорова - Терещенкова Анна Андреева

Мать ребёнка: Александра Яковлева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.08.1859

Дочь: Наталия Андреева

Мать ребёнка: Александра Яковлева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.06.1861

Дочь: Агрипина Андреева

Мать ребёнка: Александра Яковлева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1871

Дочь: Пелагея Андреева

Мать ребёнка: Александра Яковлева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1871

Сын: Савва Андреев

Мать ребёнка: Александра Яковлева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.03.1872

Дочь: Мария Андреева

Мать ребёнка: Александра Яковлева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
09.02.1880
Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
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