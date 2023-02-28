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Фёкла Андреева

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Место рождения

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1849

Дата смерти

11.05.1876

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Андрей Михайлов

Мать: Александра Яковлева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
13.11.1872

Муж: Стефан Варфоломеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.05.1876

Сын: Тимофей Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Варфоломеев

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
11.05.1876
Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
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