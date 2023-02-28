Фёкла Андреева
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смерти11.05.1876
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Андрей Михайлов
Мать: Александра Яковлева
Бракосочетание
13.11.1872
Муж: Стефан Варфоломеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.05.1876
Сын: Тимофей Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Варфоломеев
Смерть
11.05.1876