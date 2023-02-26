Стефан Варфоломеев
Место рожденияд.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1829
Дата смерти05.04.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1829
Отец: Варфоломей Михайлов
Мать: Улита (Лукьянова)
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.07.1849
Жена: Евдокия Стефанова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1853
Сын: Тимофей ст
Мать ребёнка: Евдокия Стефанова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1855
Сын: Косьма Стефанов
Мать ребёнка: Евдокия Стефанова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1857
Дочь: Анна Стефанова
Мать ребёнка: Евдокия Стефанова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1859
Дочь: Мария Стефанова
Мать ребёнка: Евдокия Стефанова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.11.1861
Сын: Михаил Стефанов
Мать ребёнка: Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
29.06.1864
Дочь: Ольга Стефанова
Мать ребёнка: Евдокия Стефанова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Устиния Стефанова
Мать ребёнка: Евдокия Стефанова
Бракосочетание
13.11.1872
Жена: Фёкла Андреева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.05.1876
Сын: Тимофей Стефанов
Мать ребёнка: Фёкла Андреева
Смерть
05.04.1896