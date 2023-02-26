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Стефан Варфоломеев

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Место рождения

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1829

Дата смерти

05.04.1896

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Варфоломей Михайлов

Мать: Улита (Лукьянова)

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.07.1849

Жена: Евдокия Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1853

Сын: Тимофей ст

Мать ребёнка: Евдокия Стефанова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1855

Сын: Косьма Стефанов

Мать ребёнка: Евдокия Стефанова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1857

Дочь: Анна Стефанова

Мать ребёнка: Евдокия Стефанова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1859

Дочь: Мария Стефанова

Мать ребёнка: Евдокия Стефанова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.11.1861

Сын: Михаил Стефанов

Мать ребёнка: Евдокия Стефанова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.06.1864

Дочь: Ольга Стефанова

Мать ребёнка: Евдокия Стефанова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Устиния Стефанова

Мать ребёнка: Евдокия Стефанова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
13.11.1872

Жена: Фёкла Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.05.1876

Сын: Тимофей Стефанов

Мать ребёнка: Фёкла Андреева

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
05.04.1896
Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
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