Устиния Стефанова
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Стефан Варфоломеев
Мать: Евдокия Стефанова
Бракосочетание
21.05.1890
Муж: Иван Афанасиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.11.1894
Сын: Андрей Иванов
Отец ребёнка: Иван Афанасиев
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1898
Сын: Яков Иванов
Отец ребёнка: Иван Афанасиев
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1900
Сын: Дементий (Дометий) Иванов
Отец ребёнка: Иван Афанасиев
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1903
Дочь: Феона Иванова
Отец ребёнка: Иван Афанасиев
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Ульяния Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Афанасиев
Рождение ребёнка
14.05.1907
Дочь: Матрона Иванова
Отец ребёнка: Иван Афанасиев
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1910
Сын: Стефан Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Афанасиев
Смерть
Неизвестно