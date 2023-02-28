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Устиния Стефанова

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Место рождения

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Стефан Варфоломеев

Мать: Евдокия Стефанова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
21.05.1890

Муж: Иван Афанасиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.11.1894

Сын: Андрей Иванов

Отец ребёнка: Иван Афанасиев

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1898

Сын: Яков Иванов

Отец ребёнка: Иван Афанасиев

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1900

Сын: Дементий (Дометий) Иванов

Отец ребёнка: Иван Афанасиев

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1903

Дочь: Феона Иванова

Отец ребёнка: Иван Афанасиев

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Ульяния Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Афанасиев

Рождение ребёнка
14.05.1907

Дочь: Матрона Иванова

Отец ребёнка: Иван Афанасиев

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1910

Сын: Стефан Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Афанасиев

Смерть
Неизвестно
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