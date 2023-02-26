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Евдокия Стефанова

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Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1829

Дата смерти

До 1873

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Стефан Косьмин

Мать: Ирина (Дмитриева)

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.07.1849

Муж: Стефан Варфоломеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1853

Сын: Тимофей ст

Отец ребёнка: Стефан Варфоломеев

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1855

Сын: Косьма Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Варфоломеев

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1857

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Варфоломеев

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1859

Дочь: Мария Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Варфоломеев

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.11.1861

Сын: Михаил Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Варфоломеев

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.06.1864

Дочь: Ольга Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Варфоломеев

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Устиния Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Варфоломеев

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
До 1873
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