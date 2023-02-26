Евдокия Стефанова
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1829
Дата смертиДо 1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Стефан Косьмин
Мать: Ирина (Дмитриева)
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.07.1849
Муж: Стефан Варфоломеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1853
Сын: Тимофей ст
Отец ребёнка: Стефан Варфоломеев
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1855
Сын: Косьма Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Варфоломеев
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1857
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Варфоломеев
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1859
Дочь: Мария Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Варфоломеев
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.11.1861
Сын: Михаил Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Варфоломеев
Рождение ребёнка
29.06.1864
Дочь: Ольга Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Варфоломеев
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Устиния Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Варфоломеев
Смерть
До 1873