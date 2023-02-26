Ирина (Дмитриева)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Евдокия Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Косьмин
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1831
Сын: Павел Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Косьмин
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1834
Сын: Кошпарев Лев (Леонтий) Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Косьмин
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1837
Дочь: Ефросиния Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Косьмин
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1840
Сын: Карп Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Косьмин
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно