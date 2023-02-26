Ирина (Дмитриева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина (Дмитриева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Евдокия Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Косьмин

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1831

Сын: Павел Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Косьмин

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1834

Сын: Кошпарев Лев (Леонтий) Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Косьмин

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1837

Дочь: Ефросиния Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Косьмин

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1840

Сын: Карп Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Косьмин

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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