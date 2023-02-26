Кошпарев Лев (Леонтий) Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошпарев Лев (Леонтий) Стефанов

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Место рождения

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.02.1834

Дата смерти

02.08.1893

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1834

Отец: Стефан Косьмин

Мать: Ирина (Дмитриева)

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1856

Жена: Кошпарева Акилина Акимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.01.1858

Дочь: Ксения Леонова

Мать ребёнка: Кошпарева Акилина Акимова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1859

Дочь: Юшкова Елена (Леонова)

Мать ребёнка: Кошпарева Акилина Акимова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.11.1861

Сын: Кашпырев Александр (Леонов)

Мать ребёнка: Кошпарева Акилина Акимова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1864

Сын: Кошпырев Артемий (Леонов)

Мать ребёнка: Кошпарева Акилина Акимова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.03.1864

Сын: Кошпарев Иван (Леонов)

Мать ребёнка: Кошпарева Акилина Акимова

д.Лёщенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1871

Сын: Кошпарев Стефан Леонов

Мать ребёнка: Кошпарева Акилина Акимова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1876

Сын: Кошпарев Дмитрий Львов

Мать ребёнка: Кошпарева Акилина Акимова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1879

Сын: Кошпарев Василий (Леонов)

Мать ребёнка: Кошпарева Акилина Акимова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1883

Сын: Кошпырев (кантырев) Илья Леонович

Мать ребёнка: Кошпарева Акилина Акимова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
02.08.1893
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
До 1894

Дочь: Фиония Леонова

Мать ребёнка: Кошпарева Акилина Акимова

Рождение ребёнка
До 1901

Сын: Кошпарев Иван

Мать ребёнка: Кошпарева Акилина Акимова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
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