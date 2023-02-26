Кошпарев Лев (Леонтий) Стефанов
Место рожденияд.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.02.1834
Дата смерти02.08.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1834
Отец: Стефан Косьмин
Мать: Ирина (Дмитриева)
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1856
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.01.1858
Дочь: Ксения Леонова
Мать ребёнка: Кошпарева Акилина Акимова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1859
Дочь: Юшкова Елена (Леонова)
Мать ребёнка: Кошпарева Акилина Акимова
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.11.1861
Сын: Кашпырев Александр (Леонов)
Мать ребёнка: Кошпарева Акилина Акимова
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1864
Сын: Кошпырев Артемий (Леонов)
Мать ребёнка: Кошпарева Акилина Акимова
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.03.1864
Мать ребёнка: Кошпарева Акилина Акимова
д.Лёщенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1871
Мать ребёнка: Кошпарева Акилина Акимова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1876
Мать ребёнка: Кошпарева Акилина Акимова
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1879
Сын: Кошпарев Василий (Леонов)
Мать ребёнка: Кошпарева Акилина Акимова
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1883
Сын: Кошпырев (кантырев) Илья Леонович
Мать ребёнка: Кошпарева Акилина Акимова
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
02.08.1893
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
До 1894
Дочь: Фиония Леонова
Мать ребёнка: Кошпарева Акилина Акимова
Рождение ребёнка
До 1901
Сын: Кошпарев Иван
Мать ребёнка: Кошпарева Акилина Акимова
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище