Кошпырев Артемий (Леонов)
Место рожденияд.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.03.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1864
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Шабрыкина Агафия Артемиева
Мать ребёнка: Кошпырева Александра Косьмина
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.05.1892
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1893
Дочь: Марфа Артемиева
Мать ребёнка: Кошпырева Александра Косьмина
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.10.1894
Сын: Кошпырев Константин Артемиев
Мать ребёнка: Кошпырева Александра Косьмина
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1897
Мать ребёнка: Кошпырева Александра Косьмина
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.10.1899
Мать ребёнка: Кошпырева Александра Косьмина
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1902
Сын: Кошпырев Георгий Артемиев
Мать ребёнка: Кошпырева Александра Косьмина
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1905
Дочь: Александра Артемиева
Мать ребёнка: Кошпырева Александра Косьмина
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно