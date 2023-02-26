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Кошпырев Артемий (Леонов)

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Место рождения

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.03.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1864

Отец: Кошпарев Лев (Леонтий) Стефанов

Мать: Кошпарева Акилина Акимова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Шабрыкина Агафия Артемиева

Мать ребёнка: Кошпырева Александра Косьмина

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.05.1892

Жена: Кошпырева Александра Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1893

Дочь: Марфа Артемиева

Мать ребёнка: Кошпырева Александра Косьмина

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.10.1894

Сын: Кошпырев Константин Артемиев

Мать ребёнка: Кошпырева Александра Косьмина

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1897

Сын: Кошпырев Павел Артемиев

Мать ребёнка: Кошпырева Александра Косьмина

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.10.1899

Сын: Кошпырев Сергей Артемиев

Мать ребёнка: Кошпырева Александра Косьмина

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1902

Сын: Кошпырев Георгий Артемиев

Мать ребёнка: Кошпырева Александра Косьмина

д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1905

Дочь: Александра Артемиева

Мать ребёнка: Кошпырева Александра Косьмина

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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