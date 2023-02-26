Шабрыкина (Кошпарева) Агафия Артемиева
Место рожденияд.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.11.1906
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1908
Дочь: Дария Афанасиева
Отец ребёнка: Шабрыкин Афанасий Петров
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1913
Отец ребёнка: Шабрыкин Афанасий Петров
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1916
Дочь: Татьяна Афанасьева
Отец ребёнка: Шабрыкин Афанасий Петров
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно