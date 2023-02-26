Шабрыкина (Кошпарева) Агафия Артемиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабрыкина (Кошпарева) Агафия Артемиева

Место рождения

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Кошпырев Артемий (Леонов)

Мать: Кошпырева Александра Косьмина

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.11.1906

Муж: Шабрыкин Афанасий Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1908

Дочь: Дария Афанасиева

Отец ребёнка: Шабрыкин Афанасий Петров

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1913

Сын: Шабрыкин Пётр Афанасьев

Отец ребёнка: Шабрыкин Афанасий Петров

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1916

Дочь: Татьяна Афанасьева

Отец ребёнка: Шабрыкин Афанасий Петров

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно