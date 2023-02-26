Шабрыкин Афанасий Петров
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения15.01.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1882
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.11.1906
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1908
Дочь: Дария Афанасиева
Мать ребёнка: Шабрыкина Агафия Артемиева
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1913
Мать ребёнка: Шабрыкина Агафия Артемиева
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1916
Дочь: Татьяна Афанасьева
Мать ребёнка: Шабрыкина Агафия Артемиева
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно