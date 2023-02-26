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Шабрыкин Афанасий Петров

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Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

15.01.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1882

Отец: Шабрыкин Пётр (Лаврентиев)

Мать: Шабрыкина Екатерина Устинова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.11.1906

Жена: Шабрыкина Агафия Артемиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1908

Дочь: Дария Афанасиева

Мать ребёнка: Шабрыкина Агафия Артемиева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1913

Сын: Шабрыкин Пётр Афанасьев

Мать ребёнка: Шабрыкина Агафия Артемиева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1916

Дочь: Татьяна Афанасьева

Мать ребёнка: Шабрыкина Агафия Артемиева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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