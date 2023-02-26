(Шабрыкина) Дария Афанасиева
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения15.03.1908
Дата смерти08.01.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1908
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.01.1909
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище