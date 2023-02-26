(Шабрыкина) Дария Афанасиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шабрыкина) Дария Афанасиева

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Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

15.03.1908

Дата смерти

08.01.1909

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1908

Отец: Шабрыкин Афанасий Петров

Мать: Шабрыкина Агафия Артемиева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.01.1909
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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