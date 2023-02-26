Шабрыкина Екатерина Устинова
Место рожденияд.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.11.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.11.1848
Отец: Устин Иосифов
Мать: Татьяна Федосова
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1872
Отец ребёнка: Шабрыкин Пётр (Лаврентиев)
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1873
Дочь: Романова Анна Петрова
Отец ребёнка: Шабрыкин Пётр (Лаврентиев)
д.Трубки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1875
Дочь: Мишекина Мария Петрова
Отец ребёнка: Шабрыкин Пётр (Лаврентиев)
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.12.1876
Сын: Игнатий Петров
Отец ребёнка: Шабрыкин Пётр (Лаврентиев)
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1878
Дочь: Ольховикова Матрона Петрова
Отец ребёнка: Шабрыкин Пётр (Лаврентиев)
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1880
Сын: Шабрыкин (лобанев) Фёдор Петров
Отец ребёнка: Шабрыкин Пётр (Лаврентиев)
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1882
Отец ребёнка: Шабрыкин Пётр (Лаврентиев)
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.11.1883
Дочь: Федора Петрова
Отец ребёнка: Шабрыкин Пётр (Лаврентиев)
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.03.1885
Отец ребёнка: Шабрыкин Пётр (Лаврентиев)
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.04.1886
Отец ребёнка: Шабрыкин Пётр (Лаврентиев)
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1888
Отец ребёнка: Шабрыкин Пётр (Лаврентиев)
д.Трубки ( Сутоки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1909
Сын: Лобанев Фёдор Петров
Отец ребёнка: Шабрыкин Пётр (Лаврентиев)
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно