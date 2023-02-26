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Шабрыкина Екатерина Устинова

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Место рождения

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.11.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1848

Отец: Устин Иосифов

Мать: Татьяна Федосова

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1872

Сын: Лобанов Филипп Петров

Отец ребёнка: Шабрыкин Пётр (Лаврентиев)

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1873

Дочь: Романова Анна Петрова

Отец ребёнка: Шабрыкин Пётр (Лаврентиев)

д.Трубки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1875

Дочь: Мишекина Мария Петрова

Отец ребёнка: Шабрыкин Пётр (Лаврентиев)

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.12.1876

Сын: Игнатий Петров

Отец ребёнка: Шабрыкин Пётр (Лаврентиев)

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1878

Дочь: Ольховикова Матрона Петрова

Отец ребёнка: Шабрыкин Пётр (Лаврентиев)

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1880

Сын: Шабрыкин (лобанев) Фёдор Петров

Отец ребёнка: Шабрыкин Пётр (Лаврентиев)

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1882

Сын: Шабрыкин Афанасий Петров

Отец ребёнка: Шабрыкин Пётр (Лаврентиев)

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.11.1883

Дочь: Федора Петрова

Отец ребёнка: Шабрыкин Пётр (Лаврентиев)

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.03.1885

Сын: Шабрыкин Иоанн Петров

Отец ребёнка: Шабрыкин Пётр (Лаврентиев)

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.04.1886

Сын: Шабрыкин Семён Петров

Отец ребёнка: Шабрыкин Пётр (Лаврентиев)

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1888

Сын: Шабрыкин Тимофей Петров

Отец ребёнка: Шабрыкин Пётр (Лаврентиев)

д.Трубки ( Сутоки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1909

Сын: Лобанев Фёдор Петров

Отец ребёнка: Шабрыкин Пётр (Лаврентиев)

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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