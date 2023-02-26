Шабрыкин Семён Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШабрыкин Семён Петров

Шабрыкин Семён Петров

avatar

Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

26.04.1886

Дата смерти

25.07.1886

Пол

Мужской

Отец

До 1852 г.р.

Мать

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1886

Отец: Шабрыкин Пётр (Лаврентиев)

Мать: Шабрыкина Екатерина Устинова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.07.1886
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close