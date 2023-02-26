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(Шабрыкина) Федора Петрова

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Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

10.11.1883

Дата смерти

13.04.1885

Пол

Женский

Отец

До 1852 г.р.

Мать

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1883

Отец: Шабрыкин Пётр (Лаврентиев)

Мать: Шабрыкина Екатерина Устинова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.04.1885
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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