(Федосеенкова) Татьяна Федосова
Место рожденияд.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения14.01.1824
Дата смерти12.11.1882
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1824
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1843
Муж: Устин Иосифов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.11.1848
Дочь: Шабрыкина Екатерина Устинова
Отец ребёнка: Устин Иосифов
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1854
Дочь: Акилина Устинова
Отец ребёнка: Устин Иосифов
д.Трубки
Рождение ребёнка
06.09.1855
Сын: Никита Устинов
Отец ребёнка: Устин Иосифов
д.Трубки
Рождение ребёнка
28.06.1857
Сын: Косьма Устинов
Отец ребёнка: Устин Иосифов
д.Трубки
Смерть
12.11.1882
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.