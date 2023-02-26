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(Федосеенкова) Татьяна Федосова

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Место рождения

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

14.01.1824

Дата смерти

12.11.1882

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1824

Отец: Широкий - Федосеенков Федосий Михайлов

Мать: Федосеенкова Елена (Леонова)

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1843

Муж: Устин Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.11.1848

Дочь: Шабрыкина Екатерина Устинова

Отец ребёнка: Устин Иосифов

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1854

Дочь: Акилина Устинова

Отец ребёнка: Устин Иосифов

д.Трубки
Рождение ребёнка
06.09.1855

Сын: Никита Устинов

Отец ребёнка: Устин Иосифов

д.Трубки
Рождение ребёнка
28.06.1857

Сын: Косьма Устинов

Отец ребёнка: Устин Иосифов

д.Трубки
Смерть
12.11.1882
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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