Мишекина (Шабрыкина) Мария Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишекина (Шабрыкина) Мария Петрова

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Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.07.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1875

Отец: Шабрыкин Пётр (Лаврентиев)

Мать: Шабрыкина Екатерина Устинова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.02.1891

Муж: Мишекин Иван Данилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1895

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Мишекин Иван Данилов

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1897

Сын: Мишекин Иван Иванов

Отец ребёнка: Мишекин Иван Данилов

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1900

Сын: Мишекин Арсений Иванов

Отец ребёнка: Мишекин Иван Данилов

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1903

Сын: Мишекин Александр Иванов

Отец ребёнка: Мишекин Иван Данилов

д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.08.1905

Дочь: Мария Иоаннова

Отец ребёнка: Мишекин Иван Данилов

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1908

Дочь: Наталия Иванова

Отец ребёнка: Мишекин Иван Данилов

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1912

Дочь: Вера Иванова

Отец ребёнка: Мишекин Иван Данилов

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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