Мишекина (Шабрыкина) Мария Петрова
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.07.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.07.1875
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.02.1891
Муж: Мишекин Иван Данилов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1895
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Мишекин Иван Данилов
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1897
Сын: Мишекин Иван Иванов
Отец ребёнка: Мишекин Иван Данилов
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1900
Отец ребёнка: Мишекин Иван Данилов
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1903
Отец ребёнка: Мишекин Иван Данилов
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.08.1905
Дочь: Мария Иоаннова
Отец ребёнка: Мишекин Иван Данилов
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1908
Дочь: Наталия Иванова
Отец ребёнка: Мишекин Иван Данилов
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1912
Дочь: Вера Иванова
Отец ребёнка: Мишекин Иван Данилов
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно