Шабрыкин Иоанн Петров
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.03.1885
Дата смерти10.04.1885
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1885
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.04.1885
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище