Шабрыкин Иоанн Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШабрыкин Иоанн Петров

Шабрыкин Иоанн Петров

avatar

Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.03.1885

Дата смерти

10.04.1885

Пол

Мужской

Отец

До 1852 г.р.

Мать

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1885

Отец: Шабрыкин Пётр (Лаврентиев)

Мать: Шабрыкина Екатерина Устинова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.04.1885
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close