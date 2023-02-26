Шабрыкин (Лобанев) Фёдор Петров
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1880
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.05.1900
Жена: Шабрыкина Ксения Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.07.1902
Сын: Иван Фёдоров
Мать ребёнка: Шабрыкина Ксения Петрова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1904
Дочь: Ефросиния Фёдорова
Мать ребёнка: Шабрыкина Ксения Петрова
д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1906
Сын: Шабрыкин (лобанев) Пётр Фёдоров
Мать ребёнка: Шабрыкина Ксения Петрова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1908
Дочь: Анна ст.
Мать ребёнка: Шабрыкина Ксения Петрова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1909
Мать ребёнка: Шабрыкина Ксения Петрова
д.Трубки ( Сутоки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.03.1912
Дочь: Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Шабрыкина Ксения Петрова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1915
Сын: Шабрыкин (лобанев) Дмитрий Фёдоров
Мать ребёнка: Шабрыкина Ксения Петрова
д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно