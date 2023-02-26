Шабрыкин (Лобанев) Фёдор Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабрыкин (Лобанев) Фёдор Петров

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Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Шабрыкин Пётр (Лаврентиев)

Мать: Шабрыкина Екатерина Устинова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.05.1900

Жена: Шабрыкина Ксения Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.07.1902

Сын: Иван Фёдоров

Мать ребёнка: Шабрыкина Ксения Петрова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1904

Дочь: Ефросиния Фёдорова

Мать ребёнка: Шабрыкина Ксения Петрова

д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1906

Сын: Шабрыкин (лобанев) Пётр Фёдоров

Мать ребёнка: Шабрыкина Ксения Петрова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1908

Дочь: Анна ст.

Мать ребёнка: Шабрыкина Ксения Петрова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1909

Сын: Шабрыкин Василий Фёдоров

Мать ребёнка: Шабрыкина Ксения Петрова

д.Трубки ( Сутоки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.03.1912

Дочь: Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Шабрыкина Ксения Петрова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1915

Сын: Шабрыкин (лобанев) Дмитрий Фёдоров

Мать ребёнка: Шабрыкина Ксения Петрова

д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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