Анна ст. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна ст.

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Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.03.1908

Дата смерти

08.09.1908

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1908

Отец: Шабрыкин (лобанев) Фёдор Петров

Мать: Шабрыкина Ксения Петрова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.09.1908
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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