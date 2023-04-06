Шабрыкина Ксения Петрова
Место рождения
Дата рождения22.01.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1882
Отец: Пётр Яковлев
Мать: Домника Ефимова
Бракосочетание
29.05.1900
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.07.1902
Сын: Иван Фёдоров
Отец ребёнка: Шабрыкин (лобанев) Фёдор Петров
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1904
Дочь: Ефросиния Фёдорова
Отец ребёнка: Шабрыкин (лобанев) Фёдор Петров
д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1906
Сын: Шабрыкин (лобанев) Пётр Фёдоров
Отец ребёнка: Шабрыкин (лобанев) Фёдор Петров
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1908
Дочь: Анна ст.
Отец ребёнка: Шабрыкин (лобанев) Фёдор Петров
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1909
Отец ребёнка: Шабрыкин (лобанев) Фёдор Петров
д.Трубки ( Сутоки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.03.1912
Дочь: Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Шабрыкин (лобанев) Фёдор Петров
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1915
Сын: Шабрыкин (лобанев) Дмитрий Фёдоров
Отец ребёнка: Шабрыкин (лобанев) Фёдор Петров
д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно