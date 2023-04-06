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Шабрыкина Ксения Петрова

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Место рождения

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

22.01.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1882

Отец: Пётр Яковлев

Мать: Домника Ефимова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.05.1900

Муж: Шабрыкин (лобанев) Фёдор Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.07.1902

Сын: Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Шабрыкин (лобанев) Фёдор Петров

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1904

Дочь: Ефросиния Фёдорова

Отец ребёнка: Шабрыкин (лобанев) Фёдор Петров

д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1906

Сын: Шабрыкин (лобанев) Пётр Фёдоров

Отец ребёнка: Шабрыкин (лобанев) Фёдор Петров

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1908

Дочь: Анна ст.

Отец ребёнка: Шабрыкин (лобанев) Фёдор Петров

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1909

Сын: Шабрыкин Василий Фёдоров

Отец ребёнка: Шабрыкин (лобанев) Фёдор Петров

д.Трубки ( Сутоки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.03.1912

Дочь: Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Шабрыкин (лобанев) Фёдор Петров

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1915

Сын: Шабрыкин (лобанев) Дмитрий Фёдоров

Отец ребёнка: Шабрыкин (лобанев) Фёдор Петров

д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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