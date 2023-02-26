Домника Ефимова
Место рожденияд.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Ефим
Мать: не указана
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1879
Муж: Пётр Яковлев
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.01.1882
Дочь: Шабрыкина Ксения Петрова
Отец ребёнка: Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
11.06.1888
Сын: Фёдор Петров
Отец ребёнка: Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
22.02.1891
Сын: Иоанн Петров
Отец ребёнка: Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
21.05.1892
Сын: Константин Петров
Отец ребёнка: Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
04.07.1897
Дочь: Марфа Петрова
Отец ребёнка: Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
04.07.1897
Сын: Прокофий Петров
Отец ребёнка: Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
20.02.1899
Сын: Тимофей Петров
Отец ребёнка: Пётр Яковлев
Смерть
Неизвестно