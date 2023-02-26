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Домника Ефимова

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Место рождения

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Ефим

Мать: не указана

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1879

Муж: Пётр Яковлев

г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.01.1882

Дочь: Шабрыкина Ксения Петрова

Отец ребёнка: Пётр Яковлев

Рождение ребёнка
11.06.1888

Сын: Фёдор Петров

Отец ребёнка: Пётр Яковлев

Рождение ребёнка
22.02.1891

Сын: Иоанн Петров

Отец ребёнка: Пётр Яковлев

Рождение ребёнка
21.05.1892

Сын: Константин Петров

Отец ребёнка: Пётр Яковлев

Рождение ребёнка
04.07.1897

Дочь: Марфа Петрова

Отец ребёнка: Пётр Яковлев

Рождение ребёнка
04.07.1897

Сын: Прокофий Петров

Отец ребёнка: Пётр Яковлев

Рождение ребёнка
20.02.1899

Сын: Тимофей Петров

Отец ребёнка: Пётр Яковлев

Смерть
Неизвестно
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