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Кулевич Ефимий Карпов

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Место рождения

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.12.1836

Дата смерти

03.07.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1836

Отец: Кулевич Карп Никифоров

Мать: Кулевич Феодосия Стефанова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.10.1857

Жена: Пелагея Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1861

Дочь: Домника Ефимова

Мать ребёнка: Пелагея Ильина

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1873

Сын: Илья Ефимов

Мать ребёнка: Пелагея Ильина

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1873
по билету унтер-офицер 123-го пехотного Козловского полка
Рождение ребёнка
24.05.1875

Сын: Иоанн Ефимов

Мать ребёнка: Пелагея Ильина

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1879

Дочь: Анна Ефимова

Мать ребёнка: Пелагея Ильина

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1884

Сын: Владимир Ефимов

Мать ребёнка: Пелагея Ильина

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
03.07.1903
Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
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