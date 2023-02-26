Кулевич Ефимий Карпов
Место рожденияд.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения24.12.1836
Дата смерти03.07.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
24.12.1836
Отец: Кулевич Карп Никифоров
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.10.1857
Жена: Пелагея Ильина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1861
Дочь: Домника Ефимова
Мать ребёнка: Пелагея Ильина
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1873
Сын: Илья Ефимов
Мать ребёнка: Пелагея Ильина
Военная служба
1873
по билету унтер-офицер 123-го пехотного Козловского полка
Рождение ребёнка
24.05.1875
Сын: Иоанн Ефимов
Мать ребёнка: Пелагея Ильина
Рождение ребёнка
17.11.1879
Дочь: Анна Ефимова
Мать ребёнка: Пелагея Ильина
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1884
Сын: Владимир Ефимов
Мать ребёнка: Пелагея Ильина
Смерть
03.07.1903