Кулевич Карп Никифоров
Место рождения
Дата рождения13.10.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1801
Отец: Кулевич Никифор Иванов
Мать: Анастасия Фёдорова
Рождение ребёнка
22.04.1834
Сын: Фёдор Карпов
Мать ребёнка: Кулевич Феодосия Стефанова
Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1836
Мать ребёнка: Кулевич Феодосия Стефанова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно