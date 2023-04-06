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Кулевич Карп Никифоров

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

13.10.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1801

Отец: Кулевич Никифор Иванов

Мать: Анастасия Фёдорова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.04.1834

Сын: Фёдор Карпов

Мать ребёнка: Кулевич Феодосия Стефанова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1836

Сын: Кулевич Ефимий Карпов

Мать ребёнка: Кулевич Феодосия Стефанова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулевич Феодосия Стефанова

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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