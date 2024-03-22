Фёдор Карпов
Место рождения
Дата рождения22.04.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1834
Отец: Кулевич Карп Никифоров
Бракосочетание
08.11.1853
Жена: Ефимия Романова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.07.1856
Дочь: Мария Фёдорова
Мать ребёнка: Ефимия Романова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1859
Дочь: Екатерина Фёдорова
Мать ребёнка: Ефимия Романова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1863
Сын: Пахомий Фёдоров
Мать ребёнка: Ефимия Романова
Рождение ребёнка
02.07.1871
Сын: Андрей Фёдоров
Мать ребёнка: Ефимия Романова
Рождение ребёнка
06.07.1873
Дочь: Евфимия Фёдорова
Мать ребёнка: Ефимия Романова
Рождение ребёнка
06.06.1875
Сын: Тимофей Фёдоров
Мать ребёнка: Ефимия Романова
Рождение ребёнка
12.12.1876
Дочь: Ульяния Фёдорова
Мать ребёнка: Ефимия Романова
Смерть
Неизвестно