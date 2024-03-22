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Фёдор Карпов

Место рождения

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

22.04.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1834

Отец: Кулевич Карп Никифоров

Мать: Кулевич Феодосия Стефанова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.11.1853

Жена: Ефимия Романова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.07.1856

Дочь: Мария Фёдорова

Мать ребёнка: Ефимия Романова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1859

Дочь: Екатерина Фёдорова

Мать ребёнка: Ефимия Романова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1863

Сын: Пахомий Фёдоров

Мать ребёнка: Ефимия Романова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.07.1871

Сын: Андрей Фёдоров

Мать ребёнка: Ефимия Романова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1873

Дочь: Евфимия Фёдорова

Мать ребёнка: Ефимия Романова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1875

Сын: Тимофей Фёдоров

Мать ребёнка: Ефимия Романова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.12.1876

Дочь: Ульяния Фёдорова

Мать ребёнка: Ефимия Романова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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