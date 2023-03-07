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Пахомий Фёдоров

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Место рождения

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Фёдор Карпов

Мать: Ефимия Романова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.11.1882

Жена: Екатерина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.07.1883

Дочь: Мария Пахомова

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.06.1885

Сын: Косьма Пахомов

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1887

Дочь: Федора ст

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.06.1888

Дочь: Фёкла Пахомова

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1890

Сын: Матвей Пахомов

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1895

Дочь: Евдокия Пахомова

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1896

Сын: Еремей Пахомов

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1899

Сын: Стефан Пахомов

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.05.1902

Дочь: Федора Пахомова

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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