Пахомий Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Фёдор Карпов
Мать: Ефимия Романова
Бракосочетание
08.11.1882
Жена: Екатерина Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.07.1883
Дочь: Мария Пахомова
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
29.06.1885
Сын: Косьма Пахомов
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
08.03.1887
Дочь: Федора ст
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
04.06.1888
Дочь: Фёкла Пахомова
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
16.11.1890
Сын: Матвей Пахомов
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
23.02.1895
Дочь: Евдокия Пахомова
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
01.05.1896
Сын: Еремей Пахомов
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
04.08.1899
Сын: Стефан Пахомов
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
23.05.1902
Дочь: Федора Пахомова
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Смерть
Неизвестно