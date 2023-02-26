Екатерина Иванова
Место рожденияд.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1864
Отец: Иван Михайлов
Мать: Анисия Кодратова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1882
Муж: Пахомий Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.07.1883
Дочь: Мария Пахомова
Отец ребёнка: Пахомий Фёдоров
Рождение ребёнка
29.06.1885
Сын: Косьма Пахомов
Отец ребёнка: Пахомий Фёдоров
Рождение ребёнка
08.03.1887
Дочь: Федора ст
Отец ребёнка: Пахомий Фёдоров
Рождение ребёнка
04.06.1888
Дочь: Фёкла Пахомова
Отец ребёнка: Пахомий Фёдоров
Рождение ребёнка
16.11.1890
Сын: Матвей Пахомов
Отец ребёнка: Пахомий Фёдоров
Рождение ребёнка
23.02.1895
Дочь: Евдокия Пахомова
Отец ребёнка: Пахомий Фёдоров
Рождение ребёнка
01.05.1896
Сын: Еремей Пахомов
Отец ребёнка: Пахомий Фёдоров
Рождение ребёнка
04.08.1899
Сын: Стефан Пахомов
Отец ребёнка: Пахомий Фёдоров
Рождение ребёнка
23.05.1902
Дочь: Федора Пахомова
Отец ребёнка: Пахомий Фёдоров
Смерть
Неизвестно