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Ефимия Романова

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Место рождения

д.Тимошаты

Дата рождения

1832

Дата смерти

15.11.1899

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Тимошаты
Бракосочетание
08.11.1853

Муж: Фёдор Карпов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.07.1856

Дочь: Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Карпов

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1859

Дочь: Екатерина Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Карпов

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1863

Сын: Пахомий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Карпов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.07.1871

Сын: Андрей Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Карпов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1873

Дочь: Евфимия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Карпов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1875

Сын: Тимофей Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Карпов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.12.1876

Дочь: Ульяния Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Карпов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
15.11.1899
Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
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