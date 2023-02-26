Ефимия Романова
Место рожденияд.Тимошаты
Дата рождения1832
Дата смерти15.11.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Тимошаты
Бракосочетание
08.11.1853
Муж: Фёдор Карпов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.07.1856
Дочь: Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Карпов
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1859
Дочь: Екатерина Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Карпов
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1863
Сын: Пахомий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Карпов
Рождение ребёнка
02.07.1871
Сын: Андрей Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Карпов
Рождение ребёнка
06.07.1873
Дочь: Евфимия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Карпов
Рождение ребёнка
06.06.1875
Сын: Тимофей Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Карпов
Рождение ребёнка
12.12.1876
Дочь: Ульяния Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Карпов
Смерть
15.11.1899