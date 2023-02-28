Кулевич Никифор Иванов
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Иван Никитин
Мать: ?
Рождение ребёнка
13.10.1801
Мать ребёнка: Анастасия Фёдорова
Бракосочетание
25.05.1808
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Матрона (Марфа) Стефанова
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Матрона (Марфа) Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулевич ?
Смерть
1834