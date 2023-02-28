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Кулевич Никифор Иванов

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Иван Никитин

Мать: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.10.1801

Сын: Кулевич Карп Никифоров

Мать ребёнка: Анастасия Фёдорова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.05.1808

Жена: Матрона (Марфа) Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1824

Сын: Кулевич Фёдор Никифоров

Мать ребёнка: Матрона (Марфа) Стефанова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Кулевич Иван Никифоров

Мать ребёнка: Матрона (Марфа) Стефанова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулевич ?

Смерть
1834
Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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