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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Тимофей Иванов
Отец ребёнка: Иван Никитин
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Иван Никитин
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Иван Никитин
Рождение ребёнка
1789
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Никитин
Рождение ребёнка
До 1792
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Никитин