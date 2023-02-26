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Женский

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Не указан

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Не указана

Дети

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АБ
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Иван Никитин

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Кулевич Никифор Иванов

Отец ребёнка: Иван Никитин

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Кулевич Сергей Иванов

Отец ребёнка: Иван Никитин

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Никитин

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1792

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Никитин

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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