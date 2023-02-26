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Анна Ефимова

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Место рождения

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.11.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1879

Отец: Кулевич Ефимий Карпов

Мать: Пелагея Ильина

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.02.1899

Муж: Иван Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1900

Сын: Мефодий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Петров

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1903

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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