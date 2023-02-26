Анна Ефимова
Место рожденияд.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.11.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
17.11.1879
Отец: Кулевич Ефимий Карпов
Мать: Пелагея Ильина
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.02.1899
Муж: Иван Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1900
Сын: Мефодий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
05.01.1903
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
Смерть
Неизвестно