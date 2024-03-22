Иван Петров
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.02.1899
Жена: Анна Ефимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1900
Сын: Мефодий Иоаннов
Мать ребёнка: Анна Ефимова
Рождение ребёнка
05.01.1903
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Анна Ефимова
Смерть
Неизвестно