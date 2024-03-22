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Иван Петров

Место рождения

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1879 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: ?

Мать: ?

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
12.02.1899

Жена: Анна Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1900

Сын: Мефодий Иоаннов

Мать ребёнка: Анна Ефимова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1903

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Анна Ефимова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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