Кондрашева Марфа Минина
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Бракосочетание
17.10.1871
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.04.1873
Отец ребёнка: Кондрашев Пётр Сергеев
Рождение ребёнка
01.03.1875
Отец ребёнка: Кондрашев Пётр Сергеев
Рождение ребёнка
11.04.1882
Отец ребёнка: Кондрашев Пётр Сергеев
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Зиновия Петрова
Отец ребёнка: Кондрашев Пётр Сергеев
Рождение ребёнка
16.02.1886
Сын: Кондрашев Лев (Леон) Петров
Отец ребёнка: Кондрашев Пётр Сергеев
Рождение ребёнка
21.10.1888
Дочь: Параскева Петрова
Отец ребёнка: Кондрашев Пётр Сергеев
Рождение ребёнка
06.10.1891
Отец ребёнка: Кондрашев Пётр Сергеев
Рождение ребёнка
10.06.1894
Отец ребёнка: Кондрашев Пётр Сергеев
Смерть
Неизвестно