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Кондрашева Марфа Минина

Место рождения

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
17.10.1871

Муж: Кондрашев Пётр Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.04.1873

Сын: Кондрашев Василий Петров

Отец ребёнка: Кондрашев Пётр Сергеев

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1875

Сын: Кондрашев Арсений Петров

Отец ребёнка: Кондрашев Пётр Сергеев

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.04.1882

Сын: Кондрашев Мартин Петров

Отец ребёнка: Кондрашев Пётр Сергеев

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Зиновия Петрова

Отец ребёнка: Кондрашев Пётр Сергеев

Рождение ребёнка
16.02.1886

Сын: Кондрашев Лев (Леон) Петров

Отец ребёнка: Кондрашев Пётр Сергеев

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.10.1888

Дочь: Параскева Петрова

Отец ребёнка: Кондрашев Пётр Сергеев

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.10.1891

Сын: Кондрашев Сергей Петров

Отец ребёнка: Кондрашев Пётр Сергеев

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.06.1894

Сын: Кондрашев Пётр Петрович

Отец ребёнка: Кондрашев Пётр Сергеев

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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