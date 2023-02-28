Дария Петрова
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.10.1893
Муж: Митрофан Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1894
Сын: Сергей Митрофанов
Отец ребёнка: Митрофан Петров
Рождение ребёнка
02.06.1896
Дочь: Марфа Митрофанова
Отец ребёнка: Митрофан Петров
Рождение ребёнка
?.03.1899
Сын: Иродион Митрофанов
Отец ребёнка: Митрофан Петров
Рождение ребёнка
23.06.1900
Дочь: Ефросиния Митрофанова
Отец ребёнка: Митрофан Петров
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Федора Митрофанова
Отец ребёнка: Митрофан Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодосия Митрофанова
Отец ребёнка: Митрофан Петров
Смерть
Неизвестно