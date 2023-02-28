Дария Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДария Петрова

Дария Петрова

avatar

Место рождения

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: ?

Мать: ?

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.10.1893

Муж: Митрофан Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1894

Сын: Сергей Митрофанов

Отец ребёнка: Митрофан Петров

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.06.1896

Дочь: Марфа Митрофанова

Отец ребёнка: Митрофан Петров

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.03.1899

Сын: Иродион Митрофанов

Отец ребёнка: Митрофан Петров

Рождение ребёнка
23.06.1900

Дочь: Ефросиния Митрофанова

Отец ребёнка: Митрофан Петров

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Федора Митрофанова

Отец ребёнка: Митрофан Петров

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодосия Митрофанова

Отец ребёнка: Митрофан Петров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close