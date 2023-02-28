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Митрофан Петров

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Место рождения

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Пётр Петров

Мать: Пелагея Сергеева

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.10.1893

Жена: Дария Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1894

Сын: Сергей Митрофанов

Мать ребёнка: Дария Петрова

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.06.1896

Дочь: Марфа Митрофанова

Мать ребёнка: Дария Петрова

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.03.1899

Сын: Иродион Митрофанов

Мать ребёнка: Дария Петрова

Рождение ребёнка
23.06.1900

Дочь: Ефросиния Митрофанова

Мать ребёнка: Дария Петрова

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Федора Митрофанова

Мать ребёнка: Дария Петрова

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодосия Митрофанова

Мать ребёнка: Дария Петрова

Смерть
Неизвестно
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