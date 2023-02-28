Митрофан Петров
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Пётр Петров
Мать: Пелагея Сергеева
Бракосочетание
24.10.1893
Жена: Дария Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1894
Сын: Сергей Митрофанов
Мать ребёнка: Дария Петрова
Рождение ребёнка
02.06.1896
Дочь: Марфа Митрофанова
Мать ребёнка: Дария Петрова
Рождение ребёнка
?.03.1899
Сын: Иродион Митрофанов
Мать ребёнка: Дария Петрова
Рождение ребёнка
23.06.1900
Дочь: Ефросиния Митрофанова
Мать ребёнка: Дария Петрова
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Федора Митрофанова
Мать ребёнка: Дария Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодосия Митрофанова
Мать ребёнка: Дария Петрова
Смерть
Неизвестно