Пелагея Сергеева
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Сергей Сергеев
Мать: Мария Сафронова
Бракосочетание
24.01.1871
Муж: Пётр Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1874
Сын: Митрофан Петров
Отец ребёнка: Пётр Петров
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Пётр Петров
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: Параскева Петрова
Отец ребёнка: Пётр Петров
Рождение ребёнка
03.03.1884
Сын: Павел Петров
Отец ребёнка: Пётр Петров
Рождение ребёнка
01.06.1890
Сын: Дмитрий Петров
Отец ребёнка: Пётр Петров
Рождение ребёнка
13.02.1893
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Пётр Петров
Рождение ребёнка
27.01.1896
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Пётр Петров
Смерть
Неизвестно