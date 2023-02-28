Пелагея Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Сергеева

Пелагея Сергеева

avatar

Место рождения

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Сергей Сергеев

Мать: Мария Сафронова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.01.1871

Муж: Пётр Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1874

Сын: Митрофан Петров

Отец ребёнка: Пётр Петров

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Пётр Петров

Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Параскева Петрова

Отец ребёнка: Пётр Петров

Рождение ребёнка
03.03.1884

Сын: Павел Петров

Отец ребёнка: Пётр Петров

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1890

Сын: Дмитрий Петров

Отец ребёнка: Пётр Петров

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.02.1893

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Пётр Петров

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1896

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Пётр Петров

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close