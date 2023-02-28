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Сергей Сергеев

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Место рождения

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1825

Дата смерти

13.03.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Сергей (Георгиев)

Мать: София Захарова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
13.02.1848

Жена: Мария Сафронова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1849

Дочь: Параскева Сергеева

Мать ребёнка: Мария Сафронова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Пелагея Сергеева

Мать ребёнка: Мария Сафронова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1854

Сын: Алексей Сергеев

Мать ребёнка: Мария Сафронова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.07.1856

Сын: Антоний Сергеев

Мать ребёнка: Параскева Герасимова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.05.1859

Сын: Денисий Сергеев

Мать ребёнка: Мария Сафронова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Евдокия Сергеева

Мать ребёнка: Мария Сафронова

Рождение ребёнка
1865

Сын: Флор Сергеев

Мать ребёнка: Мария Сафронова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1868

Сын: Семён Сергеев

Мать ребёнка: Мария Сафронова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Акилина Сергеева

Мать ребёнка: Мария Сафронова

Рождение ребёнка
1873

Сын: Кирей Сергеев

Мать ребёнка: Мария Сафронова

Рождение ребёнка
1873

Сын: Афанасий Сергеев

Мать ребёнка: Мария Сафронова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Герасимова

Смерть
13.03.1904
Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
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