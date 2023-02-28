Сергей Сергеев
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти13.03.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Сергей (Георгиев)
Мать: София Захарова
Бракосочетание
13.02.1848
Жена: Мария Сафронова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1849
Дочь: Параскева Сергеева
Мать ребёнка: Мария Сафронова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Пелагея Сергеева
Мать ребёнка: Мария Сафронова
Рождение ребёнка
08.03.1854
Сын: Алексей Сергеев
Мать ребёнка: Мария Сафронова
Рождение ребёнка
10.07.1856
Сын: Антоний Сергеев
Мать ребёнка: Параскева Герасимова
Рождение ребёнка
30.05.1859
Сын: Денисий Сергеев
Мать ребёнка: Мария Сафронова
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Евдокия Сергеева
Мать ребёнка: Мария Сафронова
Рождение ребёнка
1865
Сын: Флор Сергеев
Мать ребёнка: Мария Сафронова
Рождение ребёнка
1868
Сын: Семён Сергеев
Мать ребёнка: Мария Сафронова
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Акилина Сергеева
Мать ребёнка: Мария Сафронова
Рождение ребёнка
1873
Сын: Кирей Сергеев
Мать ребёнка: Мария Сафронова
Рождение ребёнка
1873
Сын: Афанасий Сергеев
Мать ребёнка: Мария Сафронова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Герасимова
Смерть
13.03.1904