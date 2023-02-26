Мария Сафронова
Место рожденияд.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.07.1831
Дата смерти21.09.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1831
Бракосочетание
13.02.1848
Муж: Сергей Сергеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1849
Дочь: Параскева Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Сергеев
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Пелагея Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Сергеев
Рождение ребёнка
08.03.1854
Сын: Алексей Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Сергеев
Рождение ребёнка
30.05.1859
Сын: Денисий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Сергеев
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Евдокия Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Сергеев
Рождение ребёнка
1865
Сын: Флор Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Сергеев
Рождение ребёнка
1868
Сын: Семён Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Сергеев
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Акилина Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Сергеев
Рождение ребёнка
1873
Сын: Кирей Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Сергеев
Рождение ребёнка
1873
Сын: Афанасий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Сергеев
Смерть
21.09.1893
Причина смерти: от натуральной