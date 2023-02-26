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Мария Сафронова

Место рождения

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.07.1831

Дата смерти

21.09.1893

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1831

Отец: Астапенков Сафроний Григорьев

Мать: Устиния (Марфа) Григорьева

Бракосочетание
13.02.1848

Муж: Сергей Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1849

Дочь: Параскева Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Сергеев

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Пелагея Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Сергеев

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1854

Сын: Алексей Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Сергеев

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.05.1859

Сын: Денисий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Сергеев

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Евдокия Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Сергеев

Рождение ребёнка
1865

Сын: Флор Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Сергеев

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1868

Сын: Семён Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Сергеев

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Акилина Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Сергеев

Рождение ребёнка
1873

Сын: Кирей Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Сергеев

Рождение ребёнка
1873

Сын: Афанасий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Сергеев

Смерть
21.09.1893
Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной

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