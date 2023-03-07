Устиния (Марфа) Григорьева
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смерти17.03.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1820
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Дария Сафронова
Отец ребёнка: Астапенков Сафроний Григорьев
Рождение ребёнка
21.02.1831
Сын: Василий Сафронов
Отец ребёнка: Астапенков Сафроний Григорьев
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1831
Дочь: Мария Сафронова
Отец ребёнка: Астапенков Сафроний Григорьев
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.08.1834
Дочь: Васса Сафронова
Отец ребёнка: Астапенков Сафроний Григорьев
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.03.1835
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Акилина Сафронова
Отец ребёнка: Астапенков Сафроний Григорьев
Рождение ребёнка
18.05.1840
Сын: Константин Сафронов
Отец ребёнка: Астапенков Сафроний Григорьев
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Евфросиния Сафронова
Отец ребёнка: Астапенков Сафроний Григорьев