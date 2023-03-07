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Устиния (Марфа) Григорьева

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

17.03.1835

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.10.1820

Муж: Астапенков Сафроний Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Дария Сафронова

Отец ребёнка: Астапенков Сафроний Григорьев

Рождение ребёнка
21.02.1831

Сын: Василий Сафронов

Отец ребёнка: Астапенков Сафроний Григорьев

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1831

Дочь: Мария Сафронова

Отец ребёнка: Астапенков Сафроний Григорьев

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.08.1834

Дочь: Васса Сафронова

Отец ребёнка: Астапенков Сафроний Григорьев

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.03.1835
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Акилина Сафронова

Отец ребёнка: Астапенков Сафроний Григорьев

Рождение ребёнка
18.05.1840

Сын: Константин Сафронов

Отец ребёнка: Астапенков Сафроний Григорьев

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Евфросиния Сафронова

Отец ребёнка: Астапенков Сафроний Григорьев

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