Флор Сергеев
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти11.04.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Сергей Сергеев
Мать: Мария Сафронова
Рождение ребёнка
24.12.1890
Сын: Никанор Флоров
Мать ребёнка: Гликерия Иродионова
Рождение ребёнка
10.02.1895
Сын: Дмитрий Флоров
Мать ребёнка: Гликерия Иродионова
Рождение ребёнка
22.06.1897
Дочь: Ефросинья Флорова
Мать ребёнка: Гликерия Иродионова
Рождение ребёнка
10.02.1899
Дочь: Анна Флорова
Мать ребёнка: Гликерия Иродионова
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Матрона Флорова
Мать ребёнка: Гликерия Иродионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерия Иродионова
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
11.04.1903
Причина смерти: от тифа