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Флор Сергеев

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Место рождения

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1865

Дата смерти

11.04.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Сергей Сергеев

Мать: Мария Сафронова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1890

Сын: Никанор Флоров

Мать ребёнка: Гликерия Иродионова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1895

Сын: Дмитрий Флоров

Мать ребёнка: Гликерия Иродионова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1897

Дочь: Ефросинья Флорова

Мать ребёнка: Гликерия Иродионова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1899

Дочь: Анна Флорова

Мать ребёнка: Гликерия Иродионова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Матрона Флорова

Мать ребёнка: Гликерия Иродионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия Иродионова

Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
11.04.1903
Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от тифа
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