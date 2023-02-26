София Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1804
Дата смертиДо 1837
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1818
Дочь: Анастасия Сергеева
Отец ребёнка: Сергей (Георгиев)
Рождение ребёнка
28.02.1822
Отец ребёнка: Сергей (Георгиев)
Рождение ребёнка
1825
Сын: Сергей Сергеев
Отец ребёнка: Сергей (Георгиев)
Рождение ребёнка
15.09.1827
Сын: Парфен Сергеев
Отец ребёнка: Сергей (Георгиев)
Смерть
До 1837