София Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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София Захарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1804

Дата смерти

До 1837

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1818

Дочь: Анастасия Сергеева

Отец ребёнка: Сергей (Георгиев)

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.02.1822

Сын: Федос (Федот) Сергеев

Отец ребёнка: Сергей (Георгиев)

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1825

Сын: Сергей Сергеев

Отец ребёнка: Сергей (Георгиев)

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1827

Сын: Парфен Сергеев

Отец ребёнка: Сергей (Георгиев)

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
До 1837
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