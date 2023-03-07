Сергей (Георгиев)
Место рождения
Дата рожденияДо 1800
Дата смерти11.04.1855
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1818
Дочь: Анастасия Сергеева
Мать ребёнка: София Захарова
Рождение ребёнка
22.08.1819
Сын: Пётр Сергеев
Мать ребёнка: Матрона Иванова
Рождение ребёнка
28.02.1822
Мать ребёнка: София Захарова
Рождение ребёнка
1825
Сын: Сергей Сергеев
Мать ребёнка: София Захарова
Рождение ребёнка
15.09.1827
Сын: Парфен Сергеев
Мать ребёнка: София Захарова
Рождение ребёнка
10.09.1832
Дочь: Ефимия Сергеева
Мать ребёнка: Матрона Иванова
д.Таранки
Бракосочетание
19.04.1836
Жена: Домникия Григорьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Иванова
Смерть
11.04.1855
д.Таранки