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Сергей (Георгиев)

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Место рождения

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1800

Дата смерти

11.04.1855

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1818

Дочь: Анастасия Сергеева

Мать ребёнка: София Захарова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.08.1819

Сын: Пётр Сергеев

Мать ребёнка: Матрона Иванова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.02.1822

Сын: Федос (Федот) Сергеев

Мать ребёнка: София Захарова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1825

Сын: Сергей Сергеев

Мать ребёнка: София Захарова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1827

Сын: Парфен Сергеев

Мать ребёнка: София Захарова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.09.1832

Дочь: Ефимия Сергеева

Мать ребёнка: Матрона Иванова

д.Таранки
Бракосочетание
19.04.1836

Жена: Домникия Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Иванова

Смерть
11.04.1855
д.Таранки
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