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Федос (Федот) Сергеев

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Место рождения

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

28.02.1822

Дата смерти

18.02.1884

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1822

Отец: Сергей (Георгиев)

Мать: София Захарова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1843

Сын: Андрей Федосов

Мать ребёнка: Параскева Герасимова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1847

Сын: Путенков Николай Федосов

Мать ребёнка: Параскева Герасимова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.09.1849

Сын: Иван (Фёдоров)

Мать ребёнка: Параскева Герасимова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.06.1852

Сын: Пётр Федосов

Мать ребёнка: Параскева Герасимова

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Акилина Федосова

Мать ребёнка: Параскева Герасимова

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Параскева Федосиева

Мать ребёнка: Параскева Герасимова

Рождение ребёнка
1855

Сын: Филипп Федосиев

Мать ребёнка: Параскева Герасимова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Герасимова

Смерть
18.02.1884
Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Юшковском кладбище
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