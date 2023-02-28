Федос (Федот) Сергеев
Место рождения
Дата рождения28.02.1822
Дата смерти18.02.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1822
Отец: Сергей (Георгиев)
Мать: София Захарова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Андрей Федосов
Мать ребёнка: Параскева Герасимова
Рождение ребёнка
26.07.1847
Мать ребёнка: Параскева Герасимова
Рождение ребёнка
21.09.1849
Сын: Иван (Фёдоров)
Мать ребёнка: Параскева Герасимова
Рождение ребёнка
?.06.1852
Сын: Пётр Федосов
Мать ребёнка: Параскева Герасимова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Акилина Федосова
Мать ребёнка: Параскева Герасимова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Параскева Федосиева
Мать ребёнка: Параскева Герасимова
Рождение ребёнка
1855
Сын: Филипп Федосиев
Мать ребёнка: Параскева Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Герасимова
Смерть
18.02.1884
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Юшковском кладбище