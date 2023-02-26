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Параскева Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

18.04.1888

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Андрей Федосов

Отец ребёнка: Федос (Федот) Сергеев

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1847

Сын: Путенков Николай Федосов

Отец ребёнка: Федос (Федот) Сергеев

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.09.1849

Сын: Иван (Фёдоров)

Отец ребёнка: Федос (Федот) Сергеев

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.06.1852

Сын: Пётр Федосов

Отец ребёнка: Федос (Федот) Сергеев

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Акилина Федосова

Отец ребёнка: Федос (Федот) Сергеев

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Параскева Федосиева

Отец ребёнка: Федос (Федот) Сергеев

Рождение ребёнка
1855

Сын: Филипп Федосиев

Отец ребёнка: Федос (Федот) Сергеев

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федос (Федот) Сергеев

Смерть
18.04.1888
Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
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