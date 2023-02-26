Параскева Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти18.04.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Андрей Федосов
Отец ребёнка: Федос (Федот) Сергеев
Рождение ребёнка
26.07.1847
Отец ребёнка: Федос (Федот) Сергеев
Рождение ребёнка
21.09.1849
Сын: Иван (Фёдоров)
Отец ребёнка: Федос (Федот) Сергеев
Рождение ребёнка
?.06.1852
Сын: Пётр Федосов
Отец ребёнка: Федос (Федот) Сергеев
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Акилина Федосова
Отец ребёнка: Федос (Федот) Сергеев
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Параскева Федосиева
Отец ребёнка: Федос (Федот) Сергеев
Рождение ребёнка
1855
Сын: Филипп Федосиев
Отец ребёнка: Федос (Федот) Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.04.1888