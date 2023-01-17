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Путенков Николай Федосов

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Место рождения

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

26.07.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1847

Отец: Федос (Федот) Сергеев

Мать: Параскева Герасимова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1871

Дочь: Ульяния Николаева

Мать ребёнка: Путенкова Ксения Исидорова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1874

Сын: Путенков Алексей ст

Мать ребёнка: Путенкова Ксения Исидорова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Мария Николаева

Мать ребёнка: Путенкова Ксения Исидорова

Рождение ребёнка
1879

Сын: Путенков Нил Николаев

Мать ребёнка: Путенкова Ксения Исидорова

Рождение ребёнка
13.03.1881

Сын: Путенков Алексей Николаев

Мать ребёнка: Путенкова Ксения Исидорова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Гликерия Николаева

Мать ребёнка: Путенкова Ксения Исидорова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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