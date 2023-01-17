Путенков Николай Федосов
Место рождения
Дата рождения26.07.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1847
Отец: Федос (Федот) Сергеев
Мать: Параскева Герасимова
Рождение ребёнка
14.08.1871
Дочь: Ульяния Николаева
Мать ребёнка: Путенкова Ксения Исидорова
Рождение ребёнка
03.03.1874
Сын: Путенков Алексей ст
Мать ребёнка: Путенкова Ксения Исидорова
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Мария Николаева
Мать ребёнка: Путенкова Ксения Исидорова
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Путенкова Ксения Исидорова
Рождение ребёнка
13.03.1881
Сын: Путенков Алексей Николаев
Мать ребёнка: Путенкова Ксения Исидорова
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Гликерия Николаева
Мать ребёнка: Путенкова Ксения Исидорова
Смерть
Неизвестно